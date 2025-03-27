CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На главной магаданской лыжне «МегаФон» усилил 4G

Любители зимних видов отдыха теперь могут без ограничений пользоваться мобильным интернетом на спортивном комплексе «Снежный» и лыжной базе в районе Черемушек. «МегаФон» расширил покрытие телеком-сети в популярном у магаданцев месте катания на лыжах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» в начале 2025 г. модернизировали базовую станцию рядом с лыжней в районе садового товарищества «Черемушки». Выполненные работы позволили увеличить емкость сети и обеспечили устойчивое LTE-покрытие на территории лыжного центра, а также в СНТ, где после завершения зимнего сезона пользоваться мобильным интернетом смогут дачники.

Вместе с тем в районе строящегося лыжно-спортивного комплекса имени Елены Вяльбе в поселке Снежная долина «МегаФон» построил дополнительную базовую станцию четвертого поколения. Новый телеком‑объект поддерживает стандарты 2G и 4G — абонентам доступны как голосовые вызовы, так и высокоскоростной мобильный интернет, в том числе для звонков по технологии VoLTE. Профессиональные лыжники и любители смогут на высоких интернет-скоростях делиться фото и видео в мессенджерах и вести прямые трансляции с соревнований.

«Лыжный сезон в Магадане заканчивается позже, чем в остальной части страны. Поэтому среди местных жителей много любителей этого вида спорта, прокатиться по магаданскому снегу приезжают лыжники из других регионов. Важно, чтобы у них была возможность не расставаться со своими цифровыми привычками. Мы развиваем сеть, чтобы абоненты могли комфортно отдыхать и делиться новыми впечатлениями от активного отдыха», – сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры

Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

Власти поручили создателям «Эльбруса» создать новый процессор для игровой консоли

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153