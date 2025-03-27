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«УГМК-Телеком» подключила к высокотехнологичному интернету ЖК в Екатеринбурге

Сотрудники «УГМК-Телеком» обеспечили связью по технологии GPON новый дом жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге. Оптический кабель уже проведен до слаботочной коробки в прихожей каждой из 279 квартир. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

Данный подход к организации сети дает конкретные преимущества: доведение волокна до квартиры позволяет сокращать время подключения услуг, а новоселы могут спроектировать домашнюю сеть связи заранее, проложив необходимые кабели до предполагаемых мест размещения оборудования перед началом косметического ремонта. Проектировать сеть внутри квартиры заранее важно для того, чтобы сигнал Wi-Fi был достаточным и стабильным в каждом уголке, а кабели связи не мешали и не повреждались.

Сотрудники направления развития, а также маркетинга и рекламы блока телекоммуникаций «УГМК-Телеком» разработали для новоселов подробную памятку «Правила проектирования домашней интернет-сети».

«Наши специалисты заранее позаботились об удобстве жителей и собрали рекомендации, как правильно провести кабели внутри помещения, где разместить роутер и оптический терминал, какую модель устройства выбрать», – сказал руководитель направления развития Блока телекоммуникаций «УГМК-Телеком» Александр Закиров.

После подключения абонент получает скорость доступа к сети Интернет до 1 Гбит/с, в зависимости от выбранного тарифного плана, и гарантированно устойчивое соединение.

Компания «УГМК-Телеком» внедряет технологию GPON в строящихся домах: скоро она появится в домах жилого района «Изумрудный бор» и премиум-проекте «На Октябрьской».

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