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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в Наурском районе Чечни

Ускоренную загрузку сервисов оценили жители малых населенных пунктов республики. Скорость мобильного интернета у абонентов выросла на 20% и теперь достигает 85 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Выполненные работы увеличили площадь покрытия сети четвертого поколения. Специалисты «прокачали» оборудование, поддерживающее частотный диапазон 1800 МГц. Таким образом, сигнал связи улучшился в селе Дальнем и хуторе Селиванкине. Здесь обладатели SIM-карт «МегаФона» теперь быстрее скачивают «тяжелый» контент, смотрят фильмы, общаются по видео даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

Согласно информации оператора, основанной на обезличенных сведениях об абонентах, суммарно жители Наурского района в среднем расходуют более 1000 ТБ мобильного интернет-трафика на смартфонах ежемесячно. Этот показатель вырос почти на 30% относительно 2024 г. Заметно вырос трафик на видеосервисах (+41% по сравнению с 2024 г.). Прирост в 37% наблюдается в социальных сетях.

«Общий объем передачи данных не только в районе, но и во всем регионе увеличился из-за возросшего числа пользователей в нашей сети. Расширение и модернизация инфраструктуры помогли улучшить качество услуг для абонентов при растущем потреблении трафика», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Проведенные работы позволили усовершенствовать характеристики не только мобильного интернета, но и голосовой связи с помощью технологии VoLTE. Технология с высоким качеством звонка дает возможность выходить в Сеть, не прерывая вызов.

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