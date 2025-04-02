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МТС запустила отечественную базовую станцию в Светлом

МТС объявляет о запуске отечественной базовой станции «Иртея» в поселке Светлый Котельничского района. Теперь пользоваться всеми возможностями высокоскоростного интернета могут еще около тысячи кировчан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря новому телеком-оборудованию жители поселка Светлый впервые получили доступ к высокоскоростному интернету от МТС и теперь могут с комфортом пользоваться онлайн-платформами и интернет-сервисами, дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями. В зоне нового покрытия МТС находятся жилые дома сельчан, а также Светловская общеобразовательная школа, детский сад, амбулатория, отделение почты и дом культуры.

«Мы продолжаем работу по устранению цифрового неравенства, используя отечественное оборудование, способное функционировать в различных диапазонах. Это гарантирует стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет как в густонаселенных городах, так и в сельской местности. Сегодня жители малых населенных пунктов активно используют онлайн-сервисы, банковские приложения, получают государственные услуги и обучаются дистанционно, наравне с горожанами. Поэтому интеграция в нашу инфраструктуру оборудования, разработанного и произведенного в России, станет важным шагом к ускорению развития сети в Кировской области», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Базовые станции «Иртея» разработаны и произведены в России. Они поддерживают частотные диапазоны 1800 и 800 МГц (стандарт LTE). В Кировской области оборудование уже запущено в Опаринском и Лузском районах. В ближайшее время отечественные базовые станции будут установлены в Омутнинском и Верхнекамском районах. До конца 2025 г. МТС подключит еще 1000 базовых станций по всей стране.

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