Услуга «Хранитель» от «СберМобайл» заблокировала более 19 млн нежелательных звонков

Бесплатный сервис для блокировки спама и мошеннических звонков «Хранитель» с начала запуска в августе 2024 г. заблокировал более 19 млн нежелательных звонков, защищая пользователей от спама и мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайл».

«Мошеннические вызовы становятся все более изощренными, и классических “черных списков” уже недостаточно. В “Хранителе” мы используем обновляемые алгоритмы и ИИ-модели, которые в режиме реального времени адаптируются к новым сценариям атак. Это не просто фильтр, а умный продукт, который помогает защитить абонента до того, как он поднимет трубку», — сказал Артемий Пономарев, директор по продукту «СберМобайл».

Сервис защиты пользователей «СберМобайл» от мошенников имеет три уровня защиты. Еще до того, как абонент поднимает трубку, «Хранитель» распознает потенциально опасные звонки и блокирует их еще до первого гудка. Во время звонка благодаря умным алгоритмам «Хранитель» перенаправляет звонки от мошенников на умную голосовую почту. Все разговоры записываются и расшифровываются, оставаясь доступными в приложении в течение пяти дней. В случае, если мошенники все-таки доберутся до счетов пользователя в Сбербанке, страховая вернет потерянные деньги.