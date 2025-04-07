«Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях»: новая магистерская программа в Высшей школе экономики

Магистратура МИЭМ ВШЭ будет готовить современных специалистов разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в новейших системах связи, включая 5G, Интернет вещей и киберфизические системы. Инженерия в связи, искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, прикладное программное обеспечение, кибербезопасность — основные треки программы. Об этом CNews сообщили представители

Студенты новой программы «Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях» будут изучать базовые теоретические и практические аспекты проектирования, разработки и обслуживания современных систем связи с использованием решений на основе искусственного интеллекта от постановки проблемы и поиска идеи до разработки и глубокого понимания высокотехнологичных продуктов и бизнесов в сфере телекоммуникаций. Программа реализуется по направлению «Прикладная математика и информатика».

Актуальность программы обусловлена приоритетами, обозначенными в Концепции технологического развития Российской Федерации (Распоряжение Правительства России от 20 мая 2023 г. № 1315-р), предусматривающей меры по подготовке высококвалифицированных кадров для обеспечения технологического суверенитета страны по важным стратегическим направлениям, в том числе в области технологий связи и искусственного интеллекта.

Важным драйвером является постоянное совершенствование стандартов связи, в том числе развитие технологий связи пятого и шетсого поколений, что требует существенного повышения производительности программно-аппаратных решений, в которых активную роль играют системы на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и предиктивной аналитики.

Программа разработана силами специалистов научно-исследовательского института телекоммуникаций (НИИТ) МИЭМ ВШЭ в кооперации с рядом индустриальных партнеров, перед которым поставлена стратегическая задача создания собственных продуктовых решений для обеспечения стабильной работы современных систем связи, включая 5G/6G. Планируемый уровень готовности решений (УГТ) предполагает возможность выведения этих решений — в виде лицензии или набора патентов, ноу-хау, макета, опытного образца — в серийное производство.

Проект института «Комплекс технологий доверенных систем связи 6G» недавно выбран одним из трех стратегических технологических проектов обновленной Программы развития НИУ ВШЭ, которая по итогам обсуждения в Совете по поддержке программ развития образовательных организаций высшего образования заняла второе место среди участников программы «Приоритет 2030».

Создание на базе МИЭМ ВШЭ научно-исследовательского института телекоммуникаций позволяет аккумулировать накопленный институтом потенциал и привлечь к совместной работе ведущие компании отрасли: АФК «Система», компания «Булат», компания «Т8», ПАО «Ростелеком», компания «Иртея», Yadro.

«Телекоммуникации — одно из флагманских направлений развития МИЭМ. У нас сегодня есть первоклассные специалисты, оборудованные лаборатории, замечательные студенты, стабильные партнеры из числа ведущих компаний отрасли. Это позволяет нам предложить будущим студентам абсолютно инновационную образовательную программу. Она не только разработана в сотрудничестве с партнерами, но и реализовываться будет в тесном взаимодействии с ними. Мы предложим студентам самые актуальные исследовательские и практические задачи, решением которых одновременно с нами занимаются в ведущих мировых центрах индустрии телекома», — Дмитрий Коваленко, проректор ВШЭ, директор МИЭМ.

«Последние десятилетия в области телекоммуникаций и связи отечественные вузы концентрировались на вопросах эксплуатации существующего оборудования, что было очевидным в силу исторического контекста. Но в нынешних условиях подобных компетенций критически недостаточно для отрасли в целом. Мы должны и будем готовить инженеров, умеющих разрабатывать современные системы связи и обладающих комплексным пониманием, что собой представляет такая система. Сегодня инженер должен уметь осуществлять декомпозицию сложных задач, формализовывать их и руководить процессом их решения. Искусственный интеллект при этом — неотъемлемая важная часть современной разработки, но далеко не единственная», — Евгений Кучерявый, директор НИИТ МИЭМ, академический руководитель программы.

В рамках курсов образовательной программы будут рассматриваться и изучаться стандарты современных систем и сетей связи 3GPP (5G и 6G), IEEE (Wi-Fi 7/8) в том числе в контексте искусственного интеллекта; дополнительные аспекты и математический аппарат применения машинного обучения; современные подходы к проектированию систем на основе сетей связи будущего поколения, специфика их функционирования и ее учет при дальнейшем развертывании систем; теоретические основы и практические методы проектирования телекоммуникационных систем и сетей в части расчетов параметров сетей связи, в т.ч. с использованием нейросетей и машинного обучения; методы и методики измерений и измерительной техники в современном инженерном мире; подходы к автоматизированному мониторингу и управлению качеством передачи данных в сетях связи; методики разработки и внедрения алгоритмов для предсказания аномалий, оптимизации маршрутов и улучшения пользовательского опыта в том числе с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Программа «Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях» в МИЭМ обладает высокой значимостью и востребованностью для отрасли связи. Это связано с несколькими ключевыми аспектами. Программа готовит магистров, обладающих как техническими, так и управленческими компетенциями. Это особенно важно в условиях цифровой трансформации, где успешные проекты требуют взаимодействия разных дисциплин. Искусственный интеллект является движущей силой современных технологий. Внедрение ИИ в телекоммуникации открывает новые возможности для оптимизации сетевых процессов, улучшения качества обслуживания и повышения эффективности управления ресурсами. Программа «Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях» отвечает на требования современного мира и рынка, обеспечивая подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи и вносить значимый вклад в развитие телекоммуникационной отрасли», — Борис Глазков, старший вице-президент по инновационному развитию ПАО «Ростелеком».

«Многолетнее сотрудничество между YADRO и МИЭМ продолжает активно развиваться, и мы видим важность расширения образовательных программ в области телекоммуникаций. Эта тема очень актуальна, наша компания заинтересована в ее поддержке, в усилении возможностей разработки соответствующих продуктов», — Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив компании Yadro.