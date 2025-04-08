ITglobal.com представит Stingray Service Gateway от VAS Experts на рынке Ближнего Востока

Компания ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, и российский разработчик VAS Experts заключили стратегическое партнерство в области решений по анализу и контролю сетевого трафика в странах Персидского залива. Соглашение подписано на фоне изменений на рынке телекоммуникационных решений Ближнего Востока. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

С 2025 г. дистрибьютор ITglobal.com начал продвижение флагманского продукта VAS Experts – Stingray Service Gateway (на рынке России продукт известен как СКАТ DPI). Российский продукт уже вызывает интерес среди операторов связи в ОАЭ, Египте и других странах Персидского залива. Представители отрасли и местные интеграторы ищут альтернативы для сетевого мониторинга и управления трафиком взамен решений ушедшего канадского вендора.

«ITglobal.com активно расширяет свое присутствие в странах Персидского залива. Сотрудничество с VAS Experts по дистрибуции Stingray Service Gateway – важный шаг, который укрепит нашу позицию на международном рынке. ITglobal.com совместно с VAS Experts уже поставляет продукт в более чем 30 стран, а совокупная емкость трафика, которую обрабатывает ПО VAS Experts, составляет уже более 35 терабит в секунду. Мы уверены, что Stingray Service Gateway будет востребован на Ближнем Востоке благодаря высокой гибкости в управлении трафиком, локализованной поддержке и современным технологиям, которые позволяют адаптироваться к растущим потребностям региона. Мы стремимся построить крепкие партнерские отношения с местными интеграторами и операторами связи, предлагая решения, соответствующие самым высоким требованиям безопасности и оптимизации сетевых инфраструктур», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

«Stingray Service Gateway представляет собой высокоэффективную платформу для анализа и управления сетевым трафиком, которая успешно конкурирует с западными аналогами. Основанный на технологии Deep Packet Inspection, наш продукт идеально подходит для динамично развивающегося рынка Ближнего Востока, предоставляя операторам связи мощные инструменты для обработки и классификации пакетов. Партнерство с ITglobal.com открывает новые возможности для долгосрочного сотрудничества в странах Персидского залива, и мы уверены, что Stingray Service Gateway станет ключевым решением для локальных операторов, стремящихся повысить качество сетевых услуг», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.

Stingray Service Gateway или СКАТ DPI — это платформа, основанная на технологии Deep Packet Inspection. Она предназначена для проверки, классификации и обработки пакетов в соответствии с задачами провайдера. DPI-решение может поставляться как готовый программно-аппаратный комплекс, совместно с производителем аппаратного обеспечения ITPOD, так и отдельно, как программное обеспечение и устанавливаться на оборудование заказчика.