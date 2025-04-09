CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Клиенты «МегаФона» проконтролируют новые подключения с помощью «Госуслуг»

«МегаФон» внедрил сервис по информированию своих клиентов о новых подключениях к услугам сотового оператора с использованием их персональных данных на портале «Госуслуги». Теперь при покупке и регистрации сим-карты «МегаФона» в раздел «Уведомления» госпортала приходит сообщение о заключении нового абонентского договора. Аналогичный сервис оператор реализовал в ноябре 2024 г. в рамках своих каналов информирования абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала апреля 2025 г. информация обо всех номерах абонентов доступна пользователям «Госуслуг». При этом клиенты «МегаФона» одними из первых получили возможность заблокировать на портале сим-карты, которые не используются либо были зарегистрированы на персональные данные абонента без его ведома.

Теперь сотовый оператор информирует через «Госуслуги» своих клиентов о регистрации новых сим-карт на их паспортные данные. Соответствующая информация появляется в разделе «Уведомления». Если абонент не подключал новый номер, ему необходимо запустить процесс его блокировки.

«МегаФон» уже внедрил такой сервис с использованием собственных каналов взаимодействия с абонентами в ноябре 2024 г. Как и в случае с «Госуслугами», сервис подключается автоматически и доступен новым и действующим клиентам сотового оператора.

Информирование абонентов «МегаФона» происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи.

Сообщения передаются по нескольким каналам коммуникаций с клиентом — в виде SMS на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push‑уведомления от приложения «МегаФона», если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора. В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем.

В соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 г. появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — 10 сим-карт. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Гражданам России необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября 2025 г., гражданам других стран — до 1 июля 2025 г.

«Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале “Госуслуги”. Таким образом, абоненты МегаФона будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — сказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Налоговики разместили на своем сайте данные о рыночных котировках криптовалют для налогоплательщиков

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153