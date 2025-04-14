«АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения

Линейку продуктов компании «ЭМСОК», российского разработчика и производителя систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), пополнил преобразователь интерфейсов Ethernet модели EMSOK UIC-01 с ПО виртуального пульта для удаленного управления СОУЭ. Это комплексное решение позволяет полноценно управлять системами оповещения марки EMSOK на распределенных объектах и обеспечивать оперативное оповещение, воспроизведение файлов автоинформатора, управление местным вещанием и связь с удаленными вызывными панелями, а также конфигурировать и контролировать их текущее состояние. На преобразователь интерфейсов Ethernet производитель предоставляет 2-летнюю гарантию.

Программно-аппаратный комплекс UIC-01 обеспечивает управление практически неограниченным количеством стоек систем оповещения EMSOK через виртуальные пульты с удаленного рабочего места: с его помощью можно связать максимум 32767 стоек и виртуальных пультов. При этом на каждую стойку необходим отдельный преобразователь интерфейсов Ethernet, который подключается напрямую к блоку управления сигналами (БУС) СОУЭ. Специализированное ПО виртуального пульта, являющееся неотъемлемой частью решения, запускается на удаленном ПК оператора и позволяет управлять системами оповещения через Ethernet-сеть, в полной мере эмулируя функции физических пультов EMSOK серий CPF/CPW.

Организация работы виртуального пульта и конфигурирование/просмотр состояния СОУЭ через сеть Ethernet выполняется с использованием протоколов связи RS-485 и RS-232 соответственно. В комплексе UIC-01 преобразователь интерфейсов Ethernet реализует оцифровку входящего звукового сигнала, его сжатие и передачу по протоколу UDP на заданный IP-адрес ПК с ПО виртуального пульта. Также он обеспечивает прием сжатого звукового сигнала, его декодирование, перевод в аналоговую форму и передачу в БУС. Для управления трансляцией звукового сигнала, чтения/записи конфигурации и отправки данных о состоянии устройства в БУС поддерживается прослушивание команд, передаваемых по RS-485.

Возможности виртуального пульта включают выбор линии оповещения, управление автоинформатором, местным вещанием и микрофонами, двустороннюю связь с зонами пожарного оповещения (вызывными панелями), индикацию общего состояния СОУЭ и др. Каждый виртуальный пульт работает в своем собственном окне на ПК, независимо от других пультов. При открытии окна того или иного виртуального пульта, программа автоматически находит соответствующий ему преобразователь интерфейсов Ethernet по заданному IP-адресу/порту. При первом запуске ПО виртуального пульта открывается пустое окно, в котором можно добавлять виртуальные пульты для разных систем оповещения или загружать уже созданные конфигурации с заданными параметрами.

Конструктивные особенности преобразователя интерфейсов UIC-01 позволяют размещать его в той же 19-дюймовой стойке, что и БУС СОУЭ. UIC-01 смонтирован в металлическом корпусе высотой 1U и содержит цепи защиты от неправильного подключения к линии связи. Органы управления, а также индикаторы, позволяющие контролировать текущие статусы подключения к сети Ethernet, основного/резервного питания, интерфейсов RS-232/RS-485 и трансляции звука расположены на передней панели устройства. Важно отметить, что преобразователь интерфейсов Ethernet стабильно работает в нормальных климатических условиях при внешних температурах от 0 до +40 °С и не требует технического обслуживания.

Новый преобразователь интерфейсов Ethernet UIC-01 от EMSOK можно заказать в компании «АРМО-Системы».