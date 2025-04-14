CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь
|

«АРМО-Системы» представила программно-аппаратный комплекс EMSOK UIC-01 для удаленного управления системой оповещения

Линейку продуктов компании «ЭМСОК», российского разработчика и производителя систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), пополнил преобразователь интерфейсов Ethernet модели EMSOK UIC-01 с ПО виртуального пульта для удаленного управления СОУЭ. Это комплексное решение позволяет полноценно управлять системами оповещения марки EMSOK на распределенных объектах и обеспечивать оперативное оповещение, воспроизведение файлов автоинформатора, управление местным вещанием и связь с удаленными вызывными панелями, а также конфигурировать и контролировать их текущее состояние. На преобразователь интерфейсов Ethernet производитель предоставляет 2-летнюю гарантию.

Программно-аппаратный комплекс UIC-01 обеспечивает управление практически неограниченным количеством стоек систем оповещения EMSOK через виртуальные пульты с удаленного рабочего места: с его помощью можно связать максимум 32767 стоек и виртуальных пультов. При этом на каждую стойку необходим отдельный преобразователь интерфейсов Ethernet, который подключается напрямую к блоку управления сигналами (БУС) СОУЭ. Специализированное ПО виртуального пульта, являющееся неотъемлемой частью решения, запускается на удаленном ПК оператора и позволяет управлять системами оповещения через Ethernet-сеть, в полной мере эмулируя функции физических пультов EMSOK серий CPF/CPW.

Организация работы виртуального пульта и конфигурирование/просмотр состояния СОУЭ через сеть Ethernet выполняется с использованием протоколов связи RS-485 и RS-232 соответственно. В комплексе UIC-01 преобразователь интерфейсов Ethernet реализует оцифровку входящего звукового сигнала, его сжатие и передачу по протоколу UDP на заданный IP-адрес ПК с ПО виртуального пульта. Также он обеспечивает прием сжатого звукового сигнала, его декодирование, перевод в аналоговую форму и передачу в БУС. Для управления трансляцией звукового сигнала, чтения/записи конфигурации и отправки данных о состоянии устройства в БУС поддерживается прослушивание команд, передаваемых по RS-485.

Возможности виртуального пульта включают выбор линии оповещения, управление автоинформатором, местным вещанием и микрофонами, двустороннюю связь с зонами пожарного оповещения (вызывными панелями), индикацию общего состояния СОУЭ и др. Каждый виртуальный пульт работает в своем собственном окне на ПК, независимо от других пультов. При открытии окна того или иного виртуального пульта, программа автоматически находит соответствующий ему преобразователь интерфейсов Ethernet по заданному IP-адресу/порту. При первом запуске ПО виртуального пульта открывается пустое окно, в котором можно добавлять виртуальные пульты для разных систем оповещения или загружать уже созданные конфигурации с заданными параметрами.

Конструктивные особенности преобразователя интерфейсов UIC-01 позволяют размещать его в той же 19-дюймовой стойке, что и БУС СОУЭ. UIC-01 смонтирован в металлическом корпусе высотой 1U и содержит цепи защиты от неправильного подключения к линии связи. Органы управления, а также индикаторы, позволяющие контролировать текущие статусы подключения к сети Ethernet, основного/резервного питания, интерфейсов RS-232/RS-485 и трансляции звука расположены на передней панели устройства. Важно отметить, что преобразователь интерфейсов Ethernet стабильно работает в нормальных климатических условиях при внешних температурах от 0 до +40 °С и не требует технического обслуживания.

Новый преобразователь интерфейсов Ethernet UIC-01 от EMSOK можно заказать в компании «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построит собственный дата-центр

Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153