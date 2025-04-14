«МегаФон» обеспечил связью еще шесть сел Республики Алтай

Шесть малочисленных сел Республики Алтай впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть 4G в регионе в рамках государственного проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Названия сел Бельтир, Кара Кобы, Верх-Ябоган, Нижний Уймон, Кумалыр и поселка Маргала имеют тюркское происхождение. Чаще топонимика отражает природные явления, но некоторые наименования носят философский характер. Один из вариантов перевода Кумалыр – «песок останется». Недалеко от населенного пункта находятся три курганных могильника эпохи бронзы и, чтобы «прикоснуться к вечности», сюда направляются многочисленные туристы.

Число проживающих в селах россиян варьируется от 100 до 300 человек. Именно малочисленные и труднодоступные поселения становятся участниками государственной программы, реализуемой региональным министерством цифрового развития и связи совместно с «МегаФоном» и другими мобильными операторами. Цель – дать сельчанам такие же широкие цифровые возможности, как и у жителей крупных городов.

Оператор завершил работы в марте. Теперь абонентам «МегаФона» не придется покидать дом и ехать в районный центр, чтобы заказать справку, получить разрешительные документы, записаться к врачу. Сегодня в регионе более 90 видов массовых социально значимых услуг переведены в электронный вид, а значит достаточно смартфона и стабильного интернета. Обмен большими объемами информации, использование мобильного банкинга теперь не станут проблемой. Упрощается решение вопросов безопасности, ведь вызвать экстренные службы можно круглосуточно.

«У нас есть несколько вариантов по обеспечению жителей сельской местности высококачественной связью. Мы строим собственную инфраструктуру либо используем сеть другого оператора в рамках партнерского договора. Благодаря такому решению возможность звонить и пользоваться скоростным интернетом получили еще около 850 человек, проживающих в поселениях Шебалинского, Кош-Агачского, Ондугайского, Ябоганского и Усть-Коксинского районов, а также туристы, путешествующие по региону», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.