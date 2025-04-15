Около 80% операторов связи в России и СНГ планируют запуск автономных сетей 5G

65% опрошенных операторов России и СНГ тестируют сети 5G Standalone (SA) или планируют их запуск в течение трех лет, а 17% перешли к закупке оборудования для сетей нового поколения. Об этом CNews сообщили представители компания Nexign.

В опросе участвовали все крупнейшие операторы мобильной связи России и СНГ.

Большинство операторов планируют внедрять автономные сети 5G в ближайшие три года

Исследование показало, что около 65% опрошенных операторов России и СНГ тестируют сети 5G SA или планируют их запуск в будущем. Еще 17% респондентов сказали, что уже перешли к закупке оборудования 5G под строительство сетей нового поколения.

Готовность операторов к 5G зависит от модели разворачивания инфраструктуры: например, в большинстве стран, включая Россию, операторы будут сами запускать сети на конкурентной основе, а в Белоруссии этим занимается единый инфраструктурный оператор. Второй подход снимает с местных поставщиков услуг связи необходимость капитальных затрат, но также снижает гибкость в области быстрого запуска уникальных сервисов. Кроме того, в России массовый запуск сетей 5G зависит от готовности отечественного оборудования к серийному выпуску — операторы не могут использовать базовые станции иностранного производства, а отечественные аналоги планируется подготовить к 2026 г.

Почти половина опрошенных (47%) рассчитывает, что их компания начнет внедрение сетей 5G уже в 2025 г. Еще около четверти респондентов полагают, что запуск 5G в их компании состоится в 2026-2027 гг.

Сегодня уже 623 оператора по всему миру инвестируют в 5G, и несмотря на то, что большинство cетей запущено в архитектуре Non-Standalone (NSA), также растет и число коммерческих запусков 5G SA (60 из 344). Например, в СНГ одним из последних протестировал автономные сети 5G узбекский оператор Ucell.

Монетизация 5G: FWA, коммерческие сети и Интернет вещей

Запуск автономных сетей — это важный шаг к монетизации возможностей 5G, в том числе и 5G Advanced: например, создания предложений с глубоким контролем качества соединения на базе ультранизкой задержки. Опрошенные представители операторов России и СНГ планируют монетизировать такие технологии 5G в B2B/B2G-сегменте — для повышения уровня автоматизации и безопасности на предприятиях и в городах. Ключевыми направлениями станут предоставление высокоскоростного интернета через фиксированные беспроводные сети (FWA) и создание изолированных сетей для предприятий и государственных организаций (коммерческие сети). Кроме того, в крупных городах 5G планируется применять для повышения пропускной способности для предоставления высокоскоростного мобильного интернета (eMBB), обеспечения высокоскоростного и стабильного интернета во время массовых мероприятий и в местах с высокой концентрацией пользователей. Еще один популярный сценарий использования —подключение устройств для управления и анализа данных (IoT/M2M), востребованный в сельском хозяйстве и при строительстве умных городов.

«Запуск автономных сетей 5G, с одной стороны, открывает новые источники выручки для оператора, а с другой — означает дальнейшее усложнение управления сетевой инфраструктурой. Дополнительную сложность добавляет необходимость интеграции российских продуктов в уже сложившийся ландшафт. Поэтому, как показывает наш опыт внедрения решений для 4G/5G, растет важность конвергентной архитектуры, обеспечивающей плавный переход на новое поколение, а также бесшовное предоставление услуг и единое управление сетевыми функциями в разных поколениях связи. Показателен пример нашего клиента в Узбекистане — мобильного оператора Uсell, который первый в стране протестировал 5G SA, включая возможности конвергентной онлайн-тарификации», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента Nexign.