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Петербуржцы чаще других россиян тратят кешбэк на красоту

ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила самые популярные категории кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге. В числе лидеров — маркетплейсы, супермаркеты, услуги связи и процедуры по уходу за собой и покупка косметики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребованная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге — маркетплейсы. Повышенный кешбэк на платформах электронной торговли выбрали 68% петербуржцев. На втором месте — супермаркеты. Их предпочли 59% горожан. Также в число самых востребованных категорий вошли оплата связи (54%), услуги массажных и салонов красоты и покупка косметики (51%).

Кроме петербуржцев экосистемную карту чаще всего используют жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Башкортостана.

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