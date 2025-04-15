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Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15%

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил программный BRAS на платформе СКАТ DPI в сеть интернет-провайдера WIN DSL из Ливана. После запуска решения оператор улучшил использование полосы пропускания более чем на 15%, а также упростил контроль над сетью и повысил ее стабильность. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

WIN DSL — оператор из Ливана, который предлагает услуги подключения к интернету и IPTV/OTT для более чем 4000 пользователей в Бейруте. Ранее оператор использовал маршрутизаторы MikroTik для авторизации и управления доступом абонентов. Однако с ростом количества пользователей и увеличением нагрузки появились ограничения: снижение производительности, сложности в настройке тарифных политик и недостаточная гибкость при масштабировании.

Программный BRAS от VAS Experts позволил централизовать управление сессиями, применить расширенные правила тарификации, запустить дополнительные сервисы — такие как фильтрация трафика, ограничение скорости и доступ по расписанию. Решение поддерживает как PPPoE, так и IPoE и развернуто в виртуальной среде без использования аппаратных маршрутизаторов.

Внедрение прошло без прерывания работы действующих сервисов и было интегрировано с биллинговой системой и системой мониторинга. Это позволило оператору автоматизировать ключевые процессы, упростить управление сетью и сократить затраты на техническое обслуживание.

«Этот проект показал, как программный BRAS может заменить классические решения и при этом улучшить качество услуг. Оператор получил больше контроля и гибкости, а абоненты — стабильное подключение», — сказал Артем Терещенко, директор по развитию VAS Experts.

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