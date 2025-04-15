«Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге

В качестве технического решения для усиления сигнала мобильной связи компанией была спроектирована и построена распределенная антенно-фидерная система (DAS) с аппаратными, соединенными кабельными трассами, для чего было проложено несколько десятков километров кабеля. Данная система усиления мобильной связи предназначена для обеспечения на всей территории многофункциональной ледовой арены устойчивого покрытия в сетях всех пяти сотовых операторов, присутствующих в данном регионе, что позволит абонентам получить качественную бесшовную сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет в любой точке арены. Об этом CNews сообщили представители (АО «РИК»).

«УГМК-Арена» - многофункциональная ледовая арена, на настоящий момент это самое большое крытое спортивное сооружение на Урале. Общая площадь сооружения составляет 112 тыс. м², вместимость превышает 12,5 тыс. болельщиков на спортивном матче и до 15 тыс. гостей на концертных программах.

Александр Чуб, генеральный директор АО «РИК»: «Тенденция формирования спроса на непростые (и в инженерно-техническом, и в административно-управленческом плане) решения стала очевидной: мобильный интернет теперь нужен всем, всегда и везде и сложно-организованные пространства, такие, как ледовая арена «УГМК», задают тон этих изменений. Мы рады объявить об успешном завершении работ над этим знаковым проектом, в результате чего абоненты всех операторов получили новый уровень технологического комфорта. Продолжаем движение».

«Мы знаем, как сильно наши земляки любят хоккей – ледовые площадки Екатеринбурга собирают полные трибуны болельщиков. И, конечно, делиться своими эмоциями в режиме реального времени очень важно для каждого из них. Поэтому «Мотив» постоянно инвестирует в высокие скорости передачи данных и стабильную голосовую связь. На новом ледовом объекте мы установили оборудование, способное одновременно обслуживать десятки тысяч абонентов. 28 февраля на игре Молодежной Хоккейной Лиги «Авто» - «Толпар» уральцы с SIM-картой «Мотив» первыми оценили качество мобильной связи на «УГМК-Арене». Так, общее время голосовых вызовов за время матча составило более 3 тыс. минут, а объем переданных данных в сети «Мотив» - свыше 150 ГБ, что примерно равно объему 500 тыс. фотографий», – сказал Андрей Золотарев, коммерческий директор сотового оператора «Мотив».

Павел Литвяков, директор Екатеринбургского отделения ПАО «ВымпелКом»: «Запуск 4G-интернета от «Билайна» на «УГМК-Арене» был осуществлен уже к моменту проверки комиссией КХЛ соответствия объекта требованиям лиги. Наличие стабильной связи – важный фактор для комфорта болельщиков, игроков и организаторов мероприятий на спортивном сооружении. Процесс монтажа и запуска телеком-оборудования занял всего шесть дней, что стало возможным благодаря слаженной работе и большому опыту нашей команды, а также использованию современных решений. Несмотря на сжатые сроки, проект был реализован с учетом всех потребностей в услугах связи на крупных спортивных объектах, где тысячи людей одновременно пользуются мобильной сетью. Мы гордимся тем, что стали одними из первых операторов, обеспечивших высокоскоростной интернет на новой арене. Это подтверждает нашу готовность даже в условиях ограниченного времени решать сложные задачи и предоставлять клиентам лучший сервис».

«Новая ледовая арена является самым большим крытым спортивным сооружением Урала. При этом металлическая конструкция здания не позволяет использовать уличные базовые станции для обеспечения мобильного покрытия. Для связистов решение подобных задач – всегда серьезный вызов. Чтобы обеспечить достаточную емкость сети и высокую скорость мобильного интернета во время пиковых нагрузок мы намерены использовать различные диапазоны, а также самые современные технологии. Уверен, что во время всех игр на УГМК-арене наши абоненты смогут пользоваться мобильной связью так, как они привыкли это делать на спортивных соревнованиях», – сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Алексей Женихов, директор «МегаФона» в Свердловской области: «УГМК-Арена» становится знаковым местом для жителей и гостей города. Благодаря возведенной на спортивном объекте инфраструктуре наши абоненты могут делиться впечатлениями от матчей и концертов, а также вести онлайн-трансляции в высоком качестве, пользоваться современными цифровыми сервисами. Востребованность мобильного интернета подтверждают наши данные: только в день официального открытия арены на игре «Автомобилиста» и ЦСКА наши абоненты прокачали объем трафика, которого хватило бы на просмотр около 1000 хоккейных матчей в режиме онлайн».