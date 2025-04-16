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«МегаФон» улучшил интернет в крупном городе Волгоградской области

Жители Волжского и его пригорода стали чаще пользоваться интернетом в смартфонах. С начала года объем скаченных ГБ в их мобильных устройствах увеличился на 35%. В ответ на активный рост потребления инженеры «МегаФона» провели рефарминг — частоты, которые ранее были задействованы в сетях предыдущего поколения, были переведены в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по модернизации сети провели во втором по численности населения городе Волгоградской области, а также в поселке городского типа Средней Ахтубе. Цифровая трансформация затронула жилые кварталы, торговые и культурные учреждения, социальные объекты, парковые зоны. Кроме того, водители и пассажиры, проезжающие по трассе «Волгоград-Астрахань», проходящей через Волжский и пригород, также смогут оценить изменения. Теперь у них есть возможность еще быстрее загружать карты, видео, а также бронировать гостиницы и экскурсии в пути.

Перевод частот стандарта 3G в LTE позволил на 15% повысить емкость сети, скорость мобильного интернета теперь достигает 60 Мбит/с. Сейчас обладатели зеленых SIM‑карт могут без задержек скачивать до 15 фильмов и 25 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Наша задача — обеспечить комфорт в тех локациях, где это необходимо абонентам. В последнее время мы наблюдаем активный переход трафика из сетей 2G и 3G в LTE. Поэтому наши специалисты находят быстрые и эффективные решения, чтобы обеспечить абонентам комфортный выход в Сеть. Мы продолжаем развивать инфраструктуру в регионе, в частности в Волгограде мобильный интернет стал быстрее уже для более чем миллиона человек», — сказал Антон Павленко, директор «МегаФона» в Волгоградской области.

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