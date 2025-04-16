Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»

T2, российский оператор мобильной связи, протестировал SIM-карты для M2M-устройств разработки «Микрона», российского производителя микроэлектроники. Тесты подтвердили техническое соответствие SIM-карт заявленным требованиям, а также стабильную работу на действующей сети оператора. Об этом CNews сообщили представители T2.

Т2 продолжает тестировать разработки отечественных производителей телеком-отрасли и обмениваться операторской экспертизой с рынком. Т2 завершила тестирование SIM-карт «Микрона» (входит в группу компаний «Элемент», ELMT, резидент ОЭЗ «Технополис Москва»), полностью отечественного решения для аутентификации пользователя в сети. Карты прошли тесты по стандартным тестовым скриптам, разработанным командой оператора. Результаты подтвердили соответствие функционала заявленным требованиям.

В SIM-картах используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SM144D производства «Микрона», разработанная совместно с НИИ Молекулярной электроники при поддержке Министерства промышленности и торговли России. Основные технические характеристики включают в себя: поддержку стандартов мобильной связи: 2G, 3G, 4G; удаленное обновление файлов SIM-карты OTA (over-the-air); протокол защиты не ІР-трафика (в стандартах NB-IoT, LoRa и др.) – CRISP (ГОСТ Р 71252–2024); поддержку отечественных криптографических алгоритмов в соответствии с ГОСТ Р34.10-12, ГОСТ Р34.11-12, ГОСТ Р34.12-15, ГОСТ Р34.13-15, а также мобильной электронной подписи; форм-факторы: 2FF, 3FF, 4FF, MFF2 (DFN8).

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2: «При работе с направлением SIM-карт Т2 особое внимание уделяет решениям и разработкам, созданным по принципу «инхаус». Для начала мы создали специальную систему тестирования, предполагающую проверку SIM-карты на всех уровнях. После чего последовали многократные тесты эксплуатации SIM-карт с учетом различных сценариев обмена данными между устройствами. Результаты испытаний подтвердили соответствие SIM «Микрона» всем первоуровневым требованиям».

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Т2: «Для Т2 важно обеспечивать безопасность эксплуатации критической инфраструктуры и хранения персональных данных абонентов, и в этом вопросе нам помогают отечественные решения, которые создаются с учетом всех современных требований защиты. Специалисты компании успешно проверили функционал отечественной SIM-карты «Микрона», замечаний и недочетов выявлено не было».

Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон»: «"Микрон" освоил в серийном производстве первую полностью отечественную SIM-карту – весь процесс от разработки и производства чипа до сборки осуществляется в России. Применяемый чип «Микрона» обеспечивает поддержку криптоалгоритмов. После прохождения сертификации SIM-карта может применятся в системах криптозащиты и доверенных сетях связи. Готовы выпускать в промышленных объемах, когда оператором будут приняты соответствующие решения».