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билайн запустил акцию для организации интернета в загородном доме

билайн запустил идеальное решение для организации интернета в загородном доме. Это предложение специально создано для тех, кто работает на природе, отдыхает за городом в кругу семьи, или наслаждается уединением.

С тарифом «Интернет Live» от билайна вам не нужно тянуть провода или устанавливать сложное оборудование — просто раздайте интернет со смартфона или подключите сим-карту к Wi-Fi-роутеру. А чтобы интернета было достаточно, оператор запустил акцию по удвоению гигабайт: выбираете пакет на 60 или 100 ГБ и мобильный интернет будет удваиваться бесплатно ежемесячно.

Дополнительные гигабайты в рамках акции предоставляются навсегда. Просто вносите полную ежемесячную плату за тариф и ловите удвоенные ГБ в начале каждого следующего месяца. Чтобы вовремя пополнять баланс и не сталкиваться с комиссией, можно подключить автоплатёж в мобильном приложении билайн — это бесплатно. Так вы сможете быть уверены, что баланс телефона будет своевременно пополнен без дополнительных трат.

В тариф «Интернет Live» уже включены безлимитные опции, за которые не придётся платить дополнительно: трафик на онлайн-кинотеатр билайн ТВ — наслаждайтесь фильмами и сериалами без ограничений, слушайте музыку и смотрите видео в популярных сервисах, общайтесь в мессенджерах и делитесь фотографиями в соцсетях. А дополнительная опция «Сервисы Яндекса» позволит их также использовать без расхода основного пакета.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу билайна: «Для современных пользователей, живущих за городом, надёжный интернет играет ключевую роль. Мы это знаем и предлагаем простое, удобное, а главное, выгодное решение, позволяющее не волноваться о трафике не только во время работы, но и отдыха. Теперь обеспечить интернетом загородом даже всю семью стало проще. Не нужно сталкиваться с лишними затратами и сложностями, достаточно перейти на тариф «Интернет Live» от билайна и воспользоваться нашей акцией по удвоению гигабайтов, которая будет вам доступна навсегда».

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