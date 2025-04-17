В Оренбуржье улучшили связь в еще двух малых населенных пунктах

В поселках, где суммарно проживает менее 1500 человек, стали доступны высокие скорости мобильного интернета. Инженеры «МегаФона» запустили базовые станции в Теренсае Адамовского района и Большом Зайкине Первомайского. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Местные жители сейчас в полной мере пользуются современными цифровыми сервисами — от госуслуг в электронном формате до просмотра фильмов и сериалов в потоковом режиме. Ученики и родители школьников могут запускать образовательные онлайн‑платформы на смартфонах, а сотрудники местных фельдшерско‑акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

Технические специалисты «МегаФона» установили в селах телеком‑оборудование, работающее во всех диапазонах частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие, а также дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. После проведенных работ скорость передачи данных составляет здесь до 50 Мбит/c.

«Потребность в проведенных работах высока. Отдельный пользователь в Большом Зайкине уже использует в среднем по 43 ГБ интернет-данных в месяц, а в Теренсае — по 27 ГБ. Это еще один шаг к тому, чтобы как можно больше жителей региона с комфортом общались с родными, друзьями и коллегами. Не менее важно обеспечить устойчивой связью учебные заведения, библиотеки и другие социальные учреждения», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.