«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion

«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер Kion под руководством генерального директора онлайн-кинотеатра Kion Алексея Иванова. Операционное объединение цифровых сервисов доставки контента — видео, книжного и музыкального — происходит в рамках стратегии медиахолдинга, нацеленной на создание единого медиапродукта и синхронизацию контентных и маркетинговых процессов вокруг него. Первым шагом станет интеграция всей линейки оригинальных аудиокниг сервиса «Строки» в Kion, где в апреле появится книжный раздел.

Алексей Иванов работает в МТС с 2005 г. С 2019 г. занимал должность операционного директора «МТС Медиа» (прежнее название «Кион»), а с января 2023 г. — генерального директора Kion. Отвечает за стратегическое развитие компании, ее бизнес-показатели и монетизацию контента. Окончил программу Executive MBA в Московской школе управления «Сколково», имеет степень кандидата экономических наук.

В новой роли Алексей Иванов будет также координировать контентные, маркетинговые и технологические процессы всех трех сервисов.

«Мы формируем цифровую медиавселенную «МТС Медиа» не только с точки зрения контента и смыслов, но и с точки зрения продукта и пользовательского опыта. В новой конфигурации наши медиасервисы будут взаимодействовать теснее и эффективнее, усиливать и дополнять друг друга», — сказала генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

«Кооперация различных развлекательных сервисов вокруг потребностей человека становится для современного общества уже обязательным и базовым процессом. Мы синхронизируем контентные, маркетинговые и технологические процессы, чтобы продолжать развивать единую развлекательную экосистему. Такой подход помогает лучше использовать ресурсы и быстрее внедрять решения, которые делают наши продукты удобнее и сильнее на рынке», — отметил генеральный директор Kion Алексей Иванов.

Первой интеграцией станет книжный раздел в онлайн-кинотеатре Kion, где будут доступны сотни оригинальных аудиокниг из каталога сервиса «Строки». Среди них — бестселлеры «Доверие» Эрнана Диаза, автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки» в исполнении автора, ретеллинги «Сказки печали и радости» в исполнении молодых звезд кино и блогосферы, роман «Доля вероятности» Ребекки Яррос в исполнении Натальи Штин и Данилы Щебланова, «русского голоса» Райана Гослинга, и первый роман Эрнеста Хемингуэя «Фиеста. (И восходит солнце)». Контент распределен по тематическим разделам на Smart TV и в веб-версии, а в мобильных приложениях появится топ-100 книг в самых востребованных жанрах: классика, остросюжетная литература, премиальная современная проза и любовные романы. Подписчики Kion смогут слушать аудиокниги без дополнительной платы.

Интеграция Kion и «Строк» уже происходит на уровне контента. Например, сериал «Актерище» получил спин-офф в виде аудиопьесы «Омут» в Строках — по сюжету сериала такую пьесу написал блогер Никита Кисляк в исполнении актера Антона Лапенко. В реальности же пьесу «Омут» по заказу «МТС Медиа» создала драматург Юлия Тупикина, а Антон Лапенко озвучил ее для «Строк». Ранее для сериала «Амура» художники Строк создали анимированные фрагменты и выпустили спин-офф с героями сериала в формате манги. К старту сериала «Тайны Карениной» в Строках вышла одноименная книга Павла Басинского, которая легла в основу сценария сериала, а в рамках создания медиавселенной к цифровой премьере «Мастера и Маргариты» на Kion Леонид Ярмольник, сыгравший в экранизации, озвучил роман Михаила Булгакова специально для «Строк».