VAS Experts подтвердила соответствие решений СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 обязательным требованиям

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts подтвердил актуальность сертификатов соответствия своих решений СОРМ: ИС СОРМ-2, ИС СОРМ-3 и ИС СОРМ-86. Документы размещены на официальном сайте компании. Полученные сертификаты позволяют VAS Experts легально продолжать поставку решений, необходимых для выполнения требований законодательства РФ для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий.

СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий) представляет собой комплекс технических средств, который обязателен для использования операторами связи. Без внедрения СОРМ оператор не может выполнять лицензионные требования, а значит, не имеет права оказывать услуги связи.

VAS Experts предлагает комплексные решения для операторов, оказывающих различные услуги связи. СОРМ-2 обеспечивает сбор и обработку информации о соединениях пользователей в соответствии с приказом №83 (в редакции №139 от 15.4.2019). СОРМ-3 с СХД предназначена для накопления данных об абонентах, предоставленных услугах, содержимом голосовых и цифровых сообщений — в соответствии с приказом №573 (в редакции №630 от 12.07.2023) и требованиями постановления правительства №445 («пакет Яровой»). СОРМ-86 с СХД предназначена для накопления и хранения статической информации о телефонных вызовах, а также записи разговоров — в соответствии с приказом №86 (в редакции №47 от 26.01.2023) и требованиями постановления правительства №445 («пакет Яровой»).

«Для операторов связи важно не только соблюдать законодательные нормы, но и быть уверенными в надежности и актуальности используемых решений. Подтверждение сертификации наших решений СОРМ: СОРМ-2, СОРМ-3 и СОРМ-86 — это не формальность, а гарантия того, что мы готовы обеспечивать безопасность и законность работы сетей наших клиентов», — сказал Денис Александров, руководитель направления СОРМ VAS Experts.

Внедрение СОРМ также обязательно для владельцев автономных систем, хостинг-провайдеров и организаторов распространения информации. Несмотря на то, что решения для этих организаций не требуют обязательной сертификации, VAS Experts придерживается тех же стандартов разработки что и для сертифицируемых решений.