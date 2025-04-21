Нижегородцы читают «Атлант расправил плечи» и слушают подкасты Disgusting Men

Ко Всемирному дню книги цифровая экосистема МТС вместе с онлайн-сервисом «Строки» изучили данные о чтении жителей Нижегородской области за последний год. Выяснилось, что нижегородцы чаще всего выбирают литературу в жанре детектива и современную прозу. Наиболее популярными авторами оказались Дарья Донцова и проект Disgusting Men. Читатели особо отметили книги «Атлант расправил плечи» и «Двойная ловушка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-библиотеки стремительно завоевывают популярность среди читателей благодаря удобству круглосуточного доступа к большому объему разнообразной литературы. За период с марта 2024 г. по март 2025 гг. пользователи Нижегородской области прочли в сервисе «Строки» почти 35 тысяч книг. В среднем каждый житель региона провел в виртуальной библиотеке порядка 1891 мин. Примечательно, что один книгоман из Нижнего Новгорода за год прочел 316 книг.

В топ-5 наиболее популярных произведений среди жителей Нижегородской области вошли: Айн Рэнд, «Атлант расправил плечи»; Яир Лапид, «Двойная ловушка»; Роберт Грин, «48 законов власти. Часть 1»; Александр Цыпкин, «Гуднайт, Америка, о!»; Мария Воронова, «Сама виновата».

Самыми востребованными жанрами среди читателей Нижегородской области в минувшем году стали: детективы, современная литература, любовные романы, фэнтези и фантастика. Также отмечено устойчивое лидерство ряда авторов: Дарья Донцова, Disgusting Men, Иван Литвинов, Татьяна Устинова, Терменвокс.