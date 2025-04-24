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МТС в преддверии дачного сезона прокачала связь для новосибирских дачников

МТС улучшила покрытие мобильной связи в девяти дачных сообществах Новосибирска. В результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в разных локациях выросла до 50%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В дачных поселках Майское, Орбита, Марьин лог, Раздолье, Рябина, Ветеран, СПО Учхоз, Авиатор и Первая заря МТС включила LTE в разных диапазонах. Это обеспечивает передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE.

«Мы продолжаем планомерно улучшать качество связи, не только в центральных городских локациях, но и в небольших дачных сообществах. Так, например, в прошлом году МТС установила новое телеком-оборудование в трех садовых поселках — в СНТ «Надежда» и ДНТ «Царская усадьба» неподалеку от поселка Красный Яр, а также в СНТ «Экспериментатор» рядом с Академгородком. Мы понимаем, как важно даже за городом оставаться на связи. Особенно это актуально для пожилых людей, чтобы они могли оперативно сообщать о своем самочувствии родственникам, обратиться за помощью или найти совет по ведению огорода в интернете», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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