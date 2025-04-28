CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

100 язей в секунду: карельские рыбаки смогут передавать фото улова на скоростях 4G

«МегаФон» увеличил емкость сети в 10 населенных пунктах Карелии, в том числе в живописном озерном крае, куда летом приезжают многочисленные туристы. Оператор провел работы по переводу частот из сетей третьего поколения в современный стандарт 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поселках и городских кварталах, где до этого трафик использовался особенно активно, был запущен высокочастотный диапазон. Теперь подключаться к Сети на высоких скоростях сможет большее число абонентов.

«"МегаФон" активно модернизирует свою инфраструктуру в Карелии. Только с начала этого года мы перевели в стандарт 4G частоты наиболее загруженных базовых станций в крупных поселках Энгозеро, Лахколампи, Боровом и в селе Ведлозеро. В них проживает больше 3,5 тыс. человек, эти места пользуются популярностью у туристов», — прокомментировал руководитель технического отдела «МегаФона» в Республике Карелии Сергей Кожевников.

На Энгозере, одном из крупнейших пресноводных озер Карелии, часто проводятся сплавы. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться красивейшей северной природой и порыбачить. МегаФон также увеличил емкость сети в двух районах Петрозаводска: в Древлянке и Голиковке, возле живописных прогулочных зон и парков. Принять еще больше абонентов теперь сможет сеть поселка Тарулинна: «МегаФон» модернизировал базовую станцию, расположенную возле туристической достопримечательности — дачи доктора Винтера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперты обсудили будущее ИИ

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

В России начали срезать линии связи с опор ЛЭП из-за роста тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры

Университет аннулировал итоги студенческого конкурса по программированию из-за использования ИИ

Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать

В WhatsApp* появились «суперприватные» чаты с защитой от пересылок, скачиваний и ИИ

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Домашняя печать на 3D-принтере в 2025 году: лучшие модели для дома

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153