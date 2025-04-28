В Сибири и на Дальнем Востоке развивать «МегаФон» будет новый топ-менеджер

Новым директором по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке назначен Максим Токаренко. Ранее он руководил региональным отделением компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В новой должности топ-менеджер будет реализовывать коммерческую стратегию по повышению эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Максиму Токаренко предстоит укрепить рыночные позиции и технологическое преимущество «МегаФона» в восточном макрорегионе компании. В числе его ключевых задач — выстраивание стратегических партнерств и реализация инновационных решений для обеспечения устойчивого лидерства оператора.

«Сибирь и Дальний Восток — важнейшие территории для компании. Максим настроен на продвижение «МегаФона» как лидера цифровой индустрии в масштабных коммерческих, государственных и инфраструктурных проектах. Он хорошо знает телеком-отрасль, умеет выстраивать командное взаимодействие и применять системный подход. Его знания и навыки в управлении помогут создать новые возможности для роста в динамично развивающемся макрорегионе», — сказал операционный директор «МегаФона» Олег Телюков.

Максим Токаренко окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева. Карьеру в «МегаФон» начал в 2009 г. в Поволжском филиале, где занимался одним из финансовых направлений. Позже занимал руководящие позиции в отделениях компании в Республике Башкортостан, Тольятти, Самаре. В 2023 г. возглавил офис оператора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.