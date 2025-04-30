«Билайн» увеличил надежность сети благодаря модернизации Ярославского ЦОДа

Инженеры Ярославского технического центра «Билайн» завершили масштабный проект, направленный на повышение отказоустойчивости телекоммуникационной инфраструктуры. Реализованные мероприятия позволили значительно усилить надежность и стабильность работы сетей 4G, домашнего интернета и сервисов для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Ярославский ЦОД является ключевым узлом сети «Билайн», обеспечивающим поддержку телеком-инфраструктуры десятков регионов России. В течение года в рамках проекта были выполнены работы, направленные на повышение устойчивости сети к внешним и внутренним воздействиям.

Для повышения отказоустойчивости и устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры специалисты оператора создали систему георезервирования. Теперь узлы сети размещены в разных модулях ЦОДа: это минимизирует влияние внешних и внутренних факторов. Также в ЦОДе установлено новое оборудование и улучшены функции транспортной сети — все это повысило пропускную способность и стабильность работы, что особенно важно при росте трафика.

Алексей Самонов, директор Ярославского технического центра «Билайн»: «Реализация этого проекта позволила расширить возможности Ярославского ЦОДа. Мы заложили прочный фундамент для дальнейшего развития и расширения направления транспортной сети, Core-сегментов, ИТ-сектора, Облачных решений. Все это способствует обеспечению высокого качества услуг для наших абонентов и корпоративных клиентов даже в условиях постоянно растущих нагрузок».