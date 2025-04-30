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Платформа Forward MVNO преодолела отметку в 10 млн абонентов

Отечественная платформа Forward MVNO, предназначенная для запуска и масштабирования виртуальных мобильных операторов, преодолела рубеж в 10 млн подключенных абонентов. Сегодня на ее базе сегодня работают 18 виртуальных операторов связи, включая «Т-Мобайл». Об этом CNews сообщили представители Forward.

Платформа разработана компанией Forward и поддерживает создание всех видов моделей виртуальных операторов, MVNO, MVNE и MVNA. Решение охватывает полный цикл обслуживания: от биллинга и работы с абонентами до интеграции с сетями «большой тройки» и внешними сервисами. Архитектура системы поддерживает широкий спектр телеком-протоколов и включает более 200 готовых интеграций с банковскими, платежными, CRM и учетными системами.

Forward MVNO применяется в проектах разного масштаба — от отраслевых до массовых. В числе пользователей платформы — частные компании, банки и телеком-бренды. За счет модульной архитектуры решение масштабируется под задачи конкретного заказчика, включая адаптацию под пост- и предоплатные модели тарификации.

Платформа Forward MVNO входит в реестр российского ПО и создавалась с прицелом на технологическую независимость. Рост абонентской базы подтверждает устойчивость решения при высоких нагрузках и его применимость в проектах с разной бизнес-моделью.

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