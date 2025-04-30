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Совместимость zVirt и платформы РТУ поможет компаниям выстроить систему корпоративных коммуникаций

Вендор инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft и разработчик решений для корпоративных коммуникаций САТЕЛ подтвердили совместимость системы виртуализации zVirt и платформы унифицированных коммуникаций РТУ. Установив РТУ в среду zVirt, компании смогут внедрить сервис унифицированных коммуникаций в инфраструктуру и обеспечить его стабильную работу в условиях высокой нагруженности систем. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

РТУ — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, которая поддерживает различные виды корпоративных коммуникаций: голосовую связь на любом устройстве, мобильные приложения, мессенджеры, передачу файлов, видеосвязь, голосовых роботов, чат-боты с ИИ. Платформа подходит для построения как локальных, так и распределенных систем корпоративных коммуникаций. РТУ устанавливается на любой сервер, в том числе и в среду виртуализации.

zVirt — система для безопасного управления средой виртуализации с инсталляционной базой более 12 тыс. хостов. Система отличается высокой стабильностью: тестирование максимусов zVirt показывает, что под одним Hosted Engine бесперебойно разворачивается и работает инсталляция до 3500 хостов. Платформа обеспечивает повышенную отказоустойчивость Hosted Engine, возможность построения катастрофоустойчивых конфигураций, управления синхронной репликацией на уровне СХД, расширенную функциональность в части безопасности, работы с трафиком и сетями.

«Устанавливая РТУ в zVirt, заказчик может быть уверен в надежности дальнейшей работы платформы унифицированных коммуникаций. Наше решение создано для работы на крупных инсталляциях с высокими нагрузками, что подтверждается кейсами. Например, в ПСБ у нас работает инсталляция на 228 хостов под одним Hosted Engine. Если в компании стоит цель создания не просто технологически независимой, но и стабильной, масштабируемой и безопасной системы коммуникаций, то использование связки продуктов zVirt и РТУ — правильный выбор для ее достижения», — отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

«Теперь в процессе инсталляции нашей платформы унифицированных коммуникаций РТУ мы можем использовать качественный инструмент для безопасного управления средой виртуализации, отвечающий нашим требованиям к стабильности под высокими нагрузками. В связке с zVirt платформа РТУ позволит нашим заказчикам получить максимальную отдачу от инвестированных средств и обеспечит надежную основу для развития их коммуникационной инфраструктуры», — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ.

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