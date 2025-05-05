CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Облака
|

Ivideon интегрировал тревожную кнопку Delta в платформу облачного видеонаблюдения

Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и бизнес-сервисов на их основе, интегрировал в свою платформу облачного видеонаблюдения тревожную кнопку компании Delta, коммерческого провайдера услуг безопасности. Новая функциональность позволяет не только в удаленном режиме мониторить ситуацию 24/7 на объекте (ПВЗ, торговая точка, офис, частный дом, цех и т.д.), но и быстро отреагировать на возникшую опасность.

Пользователь, получив уведомление от Ivideon о событии, проверит видео с камеры и, в случае подтверждения опасности, вызовет группу быстрого реагирования Delta из окна трансляции в мобильном приложении или в веб-интерфейсе облачной платформы Ivideon. Сигнал тревоги моментально поступает в мониторинговый центр Delta и ближайшей группе реагирования.

«Многолетний опыт работы с Delta и наше стратегическое партнерство позволили нам запустить еще один совместный продукт. Интеграция тревожной кнопки в сервис Ivideon объединяет видеонаблюдение и оперативное реагирование, создавая новый стандарт обеспечения безопасности объектов», — сказала Нина Кокшенёва, директор по маркетингу компании Ivideon.

«Развивая и популяризируя культуру охраны в России на протяжении многих лет, мы как эксперты по безопасности с удивлением наблюдали за отказом от традиционных способов охраны вследствие «бумирующего» спроса на видеонаблюдение. Сейчас же Delta с гордостью констатирует тот факт, что на рынке обеспечения безопасности объектов, наконец-то появился продукт от двух ведущих в своих отраслях игроков, отвечающий запросу времени и с точки зрения функциональности, и с точки зрения технологичности», — сказал Валерий Ушков, исполнительный директор по маркетингу и бизнес-развитию «Delta Системы безопасности».

Услуга доступна клиентам Ivideon, у которых уже есть аккаунт в сервисе Delta. Новые пользователи могут оставить заявку на подключение услуги через личный кабинет в Ivideon. После привязки самого аккаунта, а также камер к охраняемым объектам, кнопка «Вызвать охрану» станет доступна в разделе «Охрана», а также в окне видеотрансляции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Спущен на воду первый в мире подводный беспилотник с искусственным интеллектом. Он может работать под водой месяц

Российские компании дополнительно вложат миллиарды в кибербезопасность

МВД предупреждает: появился новый способ шантажа подростков в соцсетях

Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика»

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153