МТС улучшила сеть LTE в приграничном Приаргунске

МТС обновила сеть LTE в населенных пунктах Приаргунского округа. Работы затронули все базовые станции в поселках Приаргунск, Новоцурухайтуй и Молодежный, что позволило увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост качественных характеристик сети стал возможен благодаря рефармингу – перераспределению устаревших частот 3G на современный стандарт LTE. Таким образом почти 10 тыс. жителей получили расширенные цифровые возможности скоростного доступа к интернет-ресурсам даже в часы пиковых нагрузок на сеть. В зоне улучшения качества связи попали центральные и спальные районы, а также общественные территории, парки, школы, дом культуры и краеведческий музей.

Расположенный вблизи границы с КНР, Приаргунский округ известен найденными археологическими памятниками. Один из таких Чингисов камень – гранитная стела с надписью старомонгольским письмом и Хирхинский городок – центр улуса Джочи-Касара, брата Чингисхана, основанный монголами в XIII веке. Скоростной мобильный интернет позволит туристам и краеведам пользоваться онлайн-картами, чтобы узнать больше об истории округа и проложить на навигаторе удобный маршрут к местной достопримечательности.

«Обновление сети расширяет скоростной доступ к сети жителям населенных пунктов, где наблюдается динамично растущий интернет-трафик. Благодаря рефармингу расширились возможности сети LTE – возросли емкость канала и скорость мобильного интернета. При этом качество и четкость передачи голосовых сообщений значительно выше по сравнению с 3G. Мы и дальше будем в режиме реального времени анализировать нагрузку на базовые станции и при необходимости улучшать качество связи, чтобы забайкальцы могли пользоваться всеми возможными цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.