Аналитика МТС: самая гостеприимная базовая станция России работает в Антарктиде

МТС проанализировала роуминговые услуги на своей сети и определила, что самая популярная среди иностранных абонентов базовая станция России работает в Антарктиде: в 2024 г. на российской полярной станции Беллинсгаузен гостевых абонентов в сети МТС было больше, чем собственных абонентов в сотни раз, а общая доля дата-трафика роумеров превышала 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечивает услугами голосовой связи, SMS и передачи данных пять российских круглогодичных полярных станций: Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный и Восток. На двух последних сеть МТС заработала в начале 2025 г. Оператор строит свою инфраструктуру на континенте с 2020 года при поддержке Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Компания анализировала роуминговые данные за 2024 г. на трех российских станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская и Прогресс. На антарктических станциях ярко выражена сезонная активность абонентов в роуминге - лето в южном полушарии длится с ноября по март.

Станция Беллинсгаузен

МТС включила свою сеть на этой самой северной российской точке в Антарктиде в феврале 2024 г. За 11 месяцев после запуска базовая станция МТС превратилась в настоящую «мекку» для полярников и туристов из других стран. Здесь за прошлый год в сети МТС было зарегистрировано 7556 абонентов от 171 оператора из 79 стран.

Весь год роуминговых абонентов на станции Беллинсгаузен было больше, чем собственных. При этом в «летний» сезон количество гостей увеличивалось до более чем сотни раз и превышало число абонентов МТС на порядки – от 50-70 раз в феврале-апреле до 230-240 раз ноябре-декабре. В самый пик в декабре в сети МТС на полярной станции было зарегистрировано почти 3700 гостевых абонентов.

Лидерами по числу абонентов и объему потребленных услуг были операторы China Mobile (Китай),

T-Mobile USA Inc. (США), Smart Philippines (Филиппины); по длительности разговоров – Telefonica Moviles Chile S.A. (Чили), по объему трафика данных - T-Mobile USA Inc.

Основными востребованными сервисами иностранных абонентов были SMS и передача данных. В прошлом году доля роумингового трафика данных на станции составила 42,6%, голосового трафика – 5,6%.

Станция Прогресс

Первая российская антарктическая станция, где в 2020 г. заработала мобильная связь МТС. В 2024 г. к базовой станции МТС подключалось 689 абонентов от 39 операторов из 26 стран. На эту локацию влияет близость китайской антарктической станции Чжуншань.

На станции ярко выражена сезонность – число роумеров к концу года подскочило десятикратно по сравнению с «зимним» апрелем-сентябрем. Так, в декабре роуминговых абонентов было в два раза больше, чем абонентов МТС в связи с ротацией сотрудников китайской станции (81% всех роуминговых абонентов).

Из-за соседства с китайской антарктической станцией наибольшие объемы потребленных услуг и число абонентов приходятся, соответственно, на китайских операторов China Mobile и China Unicom. На третьем месте по количеству зарегистрированных абонентов - индийская Bharti Airtel Limited. Несмотря на востребованность сети МТС иностранцами, доля потребленных ими голосовых услуг и дата-трафика в общем объеме услуг мала - около 1%.

Количество абонентов МТС на Прогрессе было больше, чем иностранных лишь дважды - в феврале и апреле. В феврале собственных абонентов было вдвое больше роуминговых по причине транзита российских специалистов со станции Восток. В более спокойные «зимние» май-октябрь собственная абонентская база в целом была сопоставима с гостевой.

Станция Новолазаревская

На этой станции связь от МТС появилась четыре года назад. В прошлом году в сети МТС на Новолазаревской было зарегистрировано 287 абонентов 50 операторов из 29 стран. Сеть МТС была востребована в основном у абонентов из Индии, которые активно пользовались голосовыми услугами.

В связи с работой аэродрома возле станции с началом этого «летнего» сезона число роуминговых абонентов подскочило в пять раз, их было больше, чем абонентов МТС в 2,9 раза в ноябре и 3,4 раза в декабре. Во время «зимовки» с апреля по сентябрь количество абонентов МТС на станции незначительно превышало количество роуминговых.

В лидерах среди гостевых операторов по количеству абонентов и объему потребленных услуг оказались Bharti Airtel Limited (Индия) и Vodacom (Pty) Ltd (ЮАР); по голосовым услугам – Vodafone Essar (Индия), по SMS и передаче данных – индийский Bharti Airtel Limited. Из общего количества минут роумеры выговорили почти 7%.