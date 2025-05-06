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Еще 9 тыс. жителей Советского района Новосибирска получили сверхскоростной интернет МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате апдейта оборудования больше 3,6 тыс. семей, проживающих в Советском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть модернизировали в части домов в Верхней и Нижней зоне Академгородка и микрорайоне Шлюз, а в нескольких домах на улице Приморской в микрорайоне ОбьГЭС запустили новую инфраструктуру.

Благодаря сверхскоростному интернету пользователи могут играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео высокой четкости одновременно на нескольких гаджетах. Кроме того, фиксированная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Больше 40% наших абонентов мобильной связи используют как минимум три продукта компании. Очень часто эти клиенты становятся также абонентами и нашей фиксированной сети. Это дает свои преимущества — например, экономию на комплексе услуг. Сегодня новосибирцы становятся более требовательны к скорости и качеству домашнего интернета, и это абсолютно справедливо. Мы в свою очередь планомерно развиваем фиксированную сеть, чтобы обеспечить своих абонентов всеми цифровыми благами», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее в 2025 г. гигабитный интернет от МТС получили жители части Октябрьского района.

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