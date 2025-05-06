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МТС защитила южноуральцев от 5 лет разговоров со спамерами и мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за I квартал 2025 г. Объем заблокированных сервисом «Защитник» звонков спамеров и потенциальных мошенников на Южном Урале вырос на треть в начале 2025 г. по сравнению с I кварталом 2024.

С помощью «Защитника» от МТС за прошлый год было заблокировано 2,5 млн минут нежелательных звонков, что составляет почти пять лет спам-вызовов. В целом за I квартал 2025 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более десяти с половиной миллионов нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 15 секунд. Максимальное количество спам-звонков одному абоненту из Челябинской области в первом квартале превысило девять тысяч вызовов. Чаще всего спам-звонки южноуральцам поступали в марте текущего года.

«Последние годы злоумышленники проявляют креативность и придумывают новые схемы обманов, а количество звонков мошенников и спамеров стабильно растет. Для того, чтобы защитить наших абонентов и сэкономить их время на ненужных разговорах, мы развиваем наши антиспам-сервисы. Сегодня они могут не только ответить на звонок и прислать расшифровку беседы, присвоить номерам категории спама, предупредить о возможном разговоре с мошенником, и даже предотвратить кражу средств или персональных данных. Наши абоненты могут воспользоваться всеми преимуществами сервисов для цифровой безопасности с помощью единой подписки, которая обеспечивает защиту на всех этапах коммуникации, а также включает страховку от мошенников», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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