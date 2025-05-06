В Якутии число мошеннических звонков выросло почти в два раза

МТС и сервис «Защитник» проанализировали мошенническую активность в I квартале 2025 г. За три месяца в Республике заблокировано почти 10 млн спам-звонков — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым активным для мошенников месяцем в Якутии стал март 2025 г.: тогда было зафиксировано 3,7 млн попыток обмана. Самый «спокойный» месяц — февраль 2025 г., с 3 млн звонков. Для сравнения, в феврале 2024 г. количество подобных вызовов составляло 1,6 млн.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы. Максимальное количество спам-звонков на одного пользователя Якутии превысило 6,5 тыс. раз, а суммарная продолжительность заблокированных разговоров достигла почти 2,4 млн минут.

«Спам-звонки учащаются, и это тревожная тенденция. Мошенники постоянно усложняют свои методы, поэтому даже самым бдительным людям самостоятельно защититься бывает трудно. В таких случаях полезен «Защитник» — наш сервис, который блокирует спам, а при подключении дополнительной функции может предупредить абонента о возможной опасности прямо время разговора», — отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.