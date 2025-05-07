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МТС сэкономила пермякам почти шесть лет общения со спамерами и потенциальными мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за I квартал 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, в регионе за первые три месяца 2025 г. было заблокировано почти 3 млн минут нежелательных вызовов, что составляет почти шесть лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего спам-звонки пермякам поступали в марте 2025 г. В целом за I квартал 2025 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в Пермском крае более 12 млн нежелательных звонков, средняя длительность которых составила около 14 секунд. Чаще всего пермякам звонили с рекламными предложениями, касающимися недвижимости, услуг по доставке товаров, а также занятий фитнесом и посещений тренажерных залов. Максимальное количество нежелательных звонков жителю Пермского края за три месяца превысило 18 тыс. вызовов.

«Уже несколько лет мы фиксируем рост активности спамеров и мошенников, звонки которых успешно отражает наш сервис «Защитник». Учитывая такую тенденцию, МТС продолжает развивать антиспам-решения для безопасности наших пользователей. Например, сегодня «Защитник» может принять нежелательный звонок за абонента и по итогам диалога направить ему расшифровку беседы. Другая полезная опция, которая работает на базе искусственного интеллекта – «Безопасный звонок». При подозрении на общение с мошенником цифровой «помощник» предупредит об этом нашего абонента прямо во время разговора, поэтому он сможет быстро завершить разговор», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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