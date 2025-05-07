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В казачьем районе Дона удвоили скорость мобильного интернета

Жители города Миллерово и окрестных населенных пунктов получили доступ к скоростному мобильному интернету — теперь показатель здесь достигает 70 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации сети «МегаФона» и запуску новых базовых станций в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» провели рефарминг частотных диапазонов, переведя мощности из устаревших сетей 2G и 3G в LTE. Это позволило удвоить скорость мобильного интернета в зоне действия обновленной сети и снизить нагрузку в местах с активным трафиком.

Изменения коснулись непосредственно города Миллерово, а также слобод Никольская и Нижненагольная, хутора Грай-Воронец. В этих населенных пунктах проживают более 35 тыс. человек. Базовые станции были установлены с учетом повышенной нагрузки на сеть в ряде локаций — рядом с жилыми кварталами, объектами культуры, школами. Телеком-оборудование в хуторе Грай-Воронец в том числе затрагивает участок федеральной трассы М-4 «Дон», благодаря чему водители и туристы могут связаться с близкими, отправить фото из путешествия или воспользоваться навигатором.

«Мы используем технологии больших данных, чтобы отслеживать нагрузку на инфраструктуру и прогнозировать рост мобильной активности. За год онлайн-трафик в Миллеровском районе вырос на 10% и составляет порядка 149 ТБ в месяц. Из-за интенсивного потребления мобильного интернета мы оперативно улучшаем действующие базовые станции и устанавливаем новые, чтобы абоненты могли с комфортом звонить и выходить в Сеть, где бы они ни находились», — отметил директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

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