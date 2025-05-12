Больше 13 тыс. раз пытались дозвониться мошенники жителю Петрозаводска

МТС и сервис «Защитник» проанализировали активность телефонных мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца в Республике Карелия заблокировано более 5 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым активным месяцем стал март 2025 г. Одному жителю Петрозаводска с начала 2025 гю поступило более 13 тыс. сомнительных звонков, которые были отклонены системой.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций, а также предлагали пройти опросы. Чуть реже звонили коллекторы и компании с предложениями товаров и услуг. Общая длительность ненужных разговоров составила более 1,3 млн минут, таким образом сервис сэкономил жителям Карелии 2,5 года.

«Тема борьбы с телефонными мошенниками в Карелии сейчас очень актуальна. К сожалению, изобретая новые схемы, злоумышленники находят возможность добраться до сбережений самых уязвимых категорий граждан. Мы постоянно развиваем наш сервис «Защитник», расширяя его возможности, в том числе с помощью искусственного интеллекта, чтобы оградить абонентов от телефонного спама, а также вовремя предупредить о потенциальной угрозе», — отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.