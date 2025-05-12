CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети

«Ростелеком» завершил техническую реновацию в селе Целинное Ширинского района Республики Хакасия, переключив абонентов с медных линий связи на оптические. Это обеспечило более надежное и качественное подключение к интернету. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря этому жители могут пользоваться услугами и сервисами, требующими высокой скорости передачи данных. Среди них — IP-телефония, интерактивное телевидение и потоковое видео в формате 4K и 8K, доступ к облачным платформам, видеоконференциям и онлайн-играм.

Виктор Шушерин, директор сервисного центра «Ростелекома» в Абакане: «Проект потребовал от наших специалистов значительных усилий. На полное переподключение абонентов ушло около полугода. Это еще один шаг в цифровом развитии Хакасии. Мы стремимся предоставить клиентам технологии, которые расширяют возможности как для развития предпринимательства, так и для домашнего использования».

Татьяна Морозова, глава Целинного сельсовета:«Приход современных технологий в село, где проживают чуть более тысячи человек, имеет огромное значение. Жители теперь смогут пользоваться онлайн-сервисами. Особенно это важно для молодежи, которая стремится ко всему новому. Кроме того, мы наблюдаем позитивные перемены в благоустройстве территории: “Ростелеком” убирает с улиц деревянные опоры, на которых ранее размещался медный кабель».

Более 200 опор, которые не пригодны к использованию, провайдер демонтирует к концу мая 2025 г. Новые каналы связи построены на бетонных столбах, что дополнительно обеспечивает их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон»

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

На рынке платного ТВ в России второй год продолжается отток абонентов

Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Показать еще

Наука

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153