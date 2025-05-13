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Больше 5 тыс. раз позвонили потенциальные мошенники жителю Владивостока

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края в I квартале 2025 г. В общей сложности сервис защитил приморцев от более 2 млн спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество нежелательных звонков в регионе выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом, одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 5000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. Средняя длительность ненужных разговоров составила 17 секунд. В целом сервис сэкономил приморцам более семи с половиной лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками и спамерами.

Чаще всего приморцам звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы и компании с предложением товаров и услуг. Также в топе нежелательных звонков оказались обзвоны от возможных мошенников.

«Наряду со спамерскими звонками в Приморье стремительно растет и количество попыток мошеннических атак, поэтому мы постоянно усовершенствуем свои сервисы. Сейчас наши антиспам-фильтры не пропускают рекламу, на которую абонент не подписан, а также блокируют вызовы потенциальных злоумышленников. Если же разговор все-таки состоится, искусственный интеллект идентифицирует мошенника, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой. После чего ИИ уже на первой минуте разговора предупредит абонента, что с ним говорит потенциальный злоумышленник», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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