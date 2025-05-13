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МТС защитила омичей от четырех лет общения со спамерами и мошенниками

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Омской области за I квартал 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС с января по март в 2025 г. регионе было заблокировано более 2 млн минут нежелательных вызовов, что составляет около четырех лет общения по спамерами и потенциальными мошенниками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В целом, за I квартал 2025 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 9 млн нежелательных вызовов. Реже всего жителям региона звонят агентства недвижимости и путешествий, чаще всего – банки и коллекторы. В среднем длительность таких звонков составляла 14 секунд. Известно, до одного из жителей Омской области мошенники пытались дозвониться рекордное количество раз: на его номер поступило 7500 спам-звонков.

«Количество рекламных и мошеннических вызовов в Омской области постоянно растет. Так, в начале этого года наши антиспам-сервисы, использующие умные алгоритмы, заблокировали более девяти миллионов вызовов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. У наших абонентов все меньше поводов отвлекаться на незнакомые номера и тратить время на разговоры со спамерами и мошенниками, вместо них это делают высокотехнологичные решения МТС», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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