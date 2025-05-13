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Сервисы «Телфин» позволили повысить лояльность новых клиентов компании «Антитренинги» на 60%

Провайдер комплексных сервисов связи «Телфин» подключил платформу для онлайн-обучения «Антитренинги» к Telegram-софтфону, а также обеспечил интеграцию бизнес-телефонии с AmoCRM. Благодаря внедренным сервисам компания улучшила показатели по дозваниваемости, сократила время ожидания на линии, а также перевела все письменные коммуникации с клиентами в единый аккаунт Telegram, интегрированный с CRM. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

«Антитренинги» — платформа для организации онлайн-обучения. Сервис обеспечивает услуги по технической организации дистанционного образования для частных экспертов и онлайн-школ. Благодаря специальному конструктору для создания и продвижения онлайн-курсов заказчики могут не только проводить обучение и адаптацию сотрудников, но и зарабатывать на платных курсах и знаниях для внешней аудитории. На сегодняшний день на платформе «Антитренинги» размещено порядка 1300 онлайн-школ.

Компания «Антитренинги» уже использует в работе такие сервисы «Телфин», как виртуальная АТС, телефонные номера в коде 8800 и мобильные, виджет Whatcrm для интеграции телефонии с мессенджерами и облачное хранилище для записи 500 тыс. минут. Такой набор решений позволил организовать работу платформы с начального уровня поддержки частных экспертов и продвижения онлайн-курсов до выхода на крупный бизнес с задачами обучения сотрудников и сторонних партнеров. Для повышения качества обслуживания, в частности, увеличения скорости коммуникаций в мессенджерах и ведения непрерывной истории общения в CRM компания дополнительно подключила «Telegram-Софтфон» и интеграцию amoCRM с корпоративным аккаунтом Telegram.

Ключевой задачей платформа ставила перед собой доступность единого аккаунта Telegram для менеджеров платформы. Сотрудники отделов продаж и ведения клиентов теперь имеют возможность вести коммуникацию с пользователями сервиса «Антитренинги» с единого корпоративного аккаунта, не используя личные профили для рабочих переписок. Таким образом, бизнес не теряет ценную информацию в мессенджере и получает единое представление о всех процессах воронки продаж и аккаунтинга через CRM.

Помимо технической помощи на старте использования продукта «Антитренинги» поддерживают клиентов на всем протяжении сотрудничества. Отдел продаж передает клиента отделу технической поддержки и сопровождения. Для разделения процессов и для удобства клиентов «Антитренинги» также подключили в «Телфин» еще два виртуальных телефонных номера, выделив разные линии под разные задачи. Также свой вопрос пользователь может написать в Telegram-аккаунт компании. Время ответа на входящее сообщение из Telegram через AmoCRM не превышает 3 минут.

В компании «Антитренинги» были настроены более гибкие сценарии маршрутизации и подключена очередь звонков — звонки автоматически передаются менее загруженному специалисту. Время ответа на входящий звонок составляет 5-10 секунд. Алгоритм, скорость перевода на следующего менеджера и очередность заказчик скорректировал по своим требованиям. Так, если сотрудник не берет трубку 15-20 секунд, звонок переводится на следующего менеджера. В результате подключенная услуга позволила сократить время ожидания на линии на 35%.

«Основной задачей компания “Антитренинги” ставила качественную и контролируемую коммуникацию сотрудников с клиентами. Для сферы онлайн-образования важна максимально оперативная поддержка и реагирование на заявки пользователей, а для удобства клиентов диалоги необходимо вести как по телефону, так и через мессенджеры. Единый Telegram-аккаунт является для нас необходимостью, поскольку позволяет оперативно консультировать клиентов по сложным техническим моментам настройки платформы. Качественная поддержка заказчиков является залогом стабильного и успешного развития нашей платформы. Появление удобного формата для общения с клиентами и проведения консультаций позволило повысить лояльность в сегменте новых клиентов на 60%», — сказала Александра Рязанова, руководитель отдела продаж «Антитренинги».

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