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Новоселы ЖК «Горизонт» в Южно-Сахалинске получили высокоскоростной интернет МТС

МТС сообщает о запуске высокоскоростного интернета стандарта LTE на территории нового жилого комплекса «Горизонт» в Южно-Сахалинске. Компания установила новое телеком-оборудование на территории ЖК общей площадью более 100 тыс. кв. м. Благодаря проведенным техническим работам жители новостроек получили доступ к мобильному интернету на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным интернетом МТС могут пользоваться новоселы уже возведенных жилых домов по улице 140-летия Южно-Сахалинска. Скорости позволяют с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также учиться или удаленно работать. Также мобильный интернет на высоких скоростях доступен на территории двух детских садов на 240 мест и строящейся школы на 550 учеников.

Развитая телеком-инфраструктура МТС также может способствовать внедрению на территории жилого комплекса элементов «умного города»: видеонаблюдения, управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

«Ежегодно мы фиксируем рост трафика мобильного интернета на 30% в жилых массивах Южно-Сахалинска, а потому активно развиваем свою сеть, в том числе, в новых микрорайонах. Увеличение скорости и зоны покрытия LTE не только обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, но и может стать базой для внедрения современных цифровых сервисов в жилых домах. Ранее мы расшили сеть LTE в районе ТЦ «Славянский», что позволило увеличить скорости интернета в деловых учреждениях и жилых кварталах Южно-Сахалинска. Нам важно, чтобы жители и гости сахалинской столицы всегда могли пользоваться современными цифровыми сервисами», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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