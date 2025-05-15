Жителям Тюменской области помогли избавиться от 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за I квартал 2025 г. За это заблокировано более 11 млн нежелательных звонков, что больше почти на треть по сравнению с I кварталом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «Защитника» было заблокировано более 2,5 млн минут от спамеров и потенциальных мошенников, что составляет пять лет вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 14 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Банки и финансы»», на втором месте – «Реклама и опросы»», на третьем – «Коллекторы». Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из Тюменской области в первом квартале превысило восемь тысяч вызовов. Чаще всего спам-звонки тюменцам поступали в феврале 2025 г.

«Мы фиксируем рост активности злоумышленников, которые придумывают новые, более изощренные схемы обмана абонентов. Справиться с этой проблемой помогают современные эффективные решения, которые на основе технологии больших данных анализируют звонки, автоматически отвечают на них за вас, присылают расшифровку беседы, а искусственный интеллект помогает блокировать подозрительные вызовы. Это позволяет тюменцам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры», - сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.