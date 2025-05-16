Эффективность и финансовая стабильность билайна поддерживают рост инвестиций и активное развитие бизнеса

Компания «ВымпелКом», одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России, объявляет результаты деятельности за первый квартал 2025 года.

Сергей Анохин, генеральный директор билайна: «В первом квартале 2025 года мы завершили подготовку новой стратегии, начав её реализацию с конца прошлого года. Это поворотный момент для билайна — стратегия нацелена на обеспечение быстрого и устойчивого роста за счёт технологического развития и улучшения клиентского опыта. В начале года мы укрепили позиции в ключевых сегментах, запустили востребованные продукты и продолжаем активно инвестировать в развитие инфраструктуры и продуктовые платформы. Благодаря высокой финансовой эффективности нашей компании, мы имеем все возможности поддержать реализацию новой стратегии ростом инвестиций даже в нынешних сложных макроэкономических условиях. При этом, капиталовложения финансируются полностью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга. Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании».

Основные финансовые показатели за первый квартал 2025 года



