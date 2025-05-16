МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «надоедливым» звонкам попали банки и финансовые организации, а также рекламные опросы и коллекторы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Возможные мошенники также попали в топ-10 рейтинга и расположились на восьмой строчке. В общей сложности за первые три месяца 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей Новосибирской области от 31 млн нежелательных вызовов. Таким образом, сервис сэкономил абонентам МТС 14 лет — именно столько длились бы все бесполезные разговоры.

Одному из абонентов в Новосибирской области в I квартале 2025 г. злоумышленники пытались дозвониться больше 13,5 тыс. раз.

«Количество звонков от спамеров и мошенников растет с каждым годом. Если в конце прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок, то сейчас — каждый семисотый входящий звонок в стране был мошенническим. Мы видим рост и в Новосибирской области, для сравнения: в первом квартале прошлого года наш сервис заблокировал около 21 млн звонков спамеров и мошенников — это на 10 млн меньше, чем в этом году. Во всех подобных ситуациях важно быть бдительными. При этом, операторы связи также активно внедряют цифровые сервисы, которые позволяют свести до минимума возможность общения со злoумышленниками», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.