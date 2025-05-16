Тимур Турлов: «Развитие телекома – это часть нашей стратегии»

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в интервью Forbes Kazakhstan рассказал о текущем этапе развития компании, ключевых достижениях и планах на ближайшее будущее. Еще несколько лет назад основным направлением бизнеса была брокерская деятельность — предоставление клиентам доступа к международным фондовым рынкам. Сегодня Freedom Holding Corp. представляет собой многопрофильный холдинг, объединяющий брокерские услуги, банковский и страховой бизнес, телекоммуникации, а также проекты в сфере лайфстайла.





По итогам четвертого квартала 2024 года выручка ключевых бизнес-направлений Freedom Holding Corp. распределилась следующим образом: брокерские услуги — $213 млн, банковские операции — $206 млн, страховой бизнес — $198 млн. Состояние основателя и главы холдинга Тимура Турлова, по оценкам Forbes, достигло $7 млрд — что превышает оценку состояния президента США Дональда Трампа. Вместе с тем сам Тимур Турлов подчеркивает: эта цифра, прежде всего, отражает рыночную капитализацию компании, а не объем его личных активов. Впервые в истории холдинга его капитализация превысила $10 млрд.

Инновационный подход к построению телеком-бизнеса

С 2022 года Тимур Турлов (страница в Facebook*) уделяет особое внимание телекоммуникационному направлению. Стратегия построения телекома с нуля оказалась наиболее эффективной. По словам Тимура Турлова, приобретение готового оператора не гарантирует улучшения качества услуг. Вложение миллиарда долларов в покупку существующего бизнеса не обеспечит значительного эффекта, в отличие от строительства инфраструктуры с нуля, что позволяет контролировать качество связи и создавать новые мощности.

Технологическое превосходство нового оператора заключается в отсутствии обременений старой инфраструктуры. Современное оборудование из Китая оказывается более эффективным и доступным по цене. Оперативность принятия решений без бюрократических процедур позволяет получать выгодные условия от международных партнеров.

«Когда мы создавали Freedom Telecom, было устойчивое ощущение, что Казахстан заслуживает большего, чем 80–100-е место в мировом рейтинге по скорости интернета. Мы верили, что можно научиться строить сети быстрее и дешевле, чем это делают конкуренты», — говорит Тимур Турлов.

Инфраструктурные вложения уже достигли $230 млн, включая приобретение более 100 единиц строительной техники. В планах строительство дата-центров и запуск учебного центра в Астане. После 2027 года ожидается получение лицензии на мобильную связь, что потребует дополнительных инвестиций в развертывание сети и создание облачной платформы. Общий объем вложений в течение 3-4 лет превысит $1 млрд.

Экономическая эффективность

Однако масштабные инвестиции оправданы с точки зрения бизнес-логики. Экономическая эффективность телеком-проекта выглядит убедительно: стоимость привлечения одного клиента составляет всего $10–15, тогда как в цифровом банкинге аналогичный показатель достигает $50–60. Вместе с тем, высокая текучесть абонентской базы — до четырех замен SIM-карты в год — требует постоянной работы по удержанию пользователей. Здесь Freedom делает ставку на стратегическое отличие: формирование единой цифровой экосистемы, в которой все ключевые сервисы доступны через SuperApp. Это контрастирует с подходом традиционных операторов, чьи приложения используют лишь около 30% абонентов.

Тимур Турлов отметил, что интеграция телеком-инфраструктуры с другими направлениями холдинга открывает новые возможности для синергии. Быстрый и стабильный доступ к цифровым сервисам позволяет расширять клиентскую базу в цифровом банкинге, ускоряет выполнение торговых операций в инвестиционных приложениях и упрощает доступ к страховым продуктам. Развитие телеком-платформы становится фундаментом для построения полноценной цифровой экосистемы.

Глобальные амбиции Фридома в области телекома включают привлечение зарубежного финансирования. По словам Турлова, ведутся переговоры с гонконгскими инвестиционными банками о привлечении $200-220 млн в китайской валюте для реализации двух проектов: создания гипермагистрали передачи данных между Западной Европой и Юго-Восточной Азией и строительства дата-центра уровня Tier-III.

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