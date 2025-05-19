CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Апгрейд» базовых станций повысил интернет-активность томичей

Абоненты «МегаФона» активно наращивают трафик в Томской области. Только за четыре месяца этого года он вырос на 13%. Чтобы справиться с растущей нагрузкой и сохранить высокое качество связи, «МегаФон» внедрил новые настройки на существующих базовых станциях, что позволило увеличить скорости передачи данных у абонентов и уменьшить перегрузки на сети за счет более эффективного распределения частот. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сейчас в Томской области более 72% владельцев «зеленых» SIM-карт имеют устройства с возможностью подключения к сетям четвертого поколения и выхода в интернет. Как показывает аналитика, за год их количество увеличилось на 5%. А вместе с ними увеличился и объем потребляемых онлайн-данных. С января по апрель в 2025 г. жители региона «прокачали» на 13% больше гигабайт мобильного трафика, чем за аналогичный период 2024 г.

Для поддержания высокого качества услуг связи, специалисты оператора регулярно и планомерно проводят целый комплекс работ, который позволяет увеличивать средние скорости передачи данных и сокращать время отклика сети. Несмотря на то, что модернизация имеет накопительный эффект, результат виден уже сейчас. Абоненты могли заметить, что на дисплеях гаджетов чаще горит значок 4G или LTE, после голосового вызова в сети 3G они быстрее возвращаются в сеть LTE.

Новые настройки сети сначала протестировали на небольшой территории. Когда же они показали эффективность, их внедрили в большинстве российских регионов. В Томской области изменения начали внедрять в 2024 г., и в начале 2025 г. инженеры продолжили работу.

«Для разгрузки телеком-инфраструктуры и увеличения емкости сети мы строим дополнительные базовые станции, увеличиваем число LTE-диапазонов на существующих, а также рассматриваем и применяем новые возможности оптимизации. Настройки сети, которые внедрили наши инженеры, позволяют с небольшими затратами и в сжатые сроки повысить эффективность и производительность оборудования. Постоянная работа над качеством связи позволяет «МегаФону» оставаться лидером по скорости мобильного интернета в регионе, что подтверждается данными международных экспертов Ookla. Так, в Томске медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года составила более 42 Мбит⁄с. В области этот показатель превысил 35 Мбит⁄с. Это самые высокие результаты среди всех сотовых операторов, определенные на основе более 18 тысяч тестов абонентов», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153