BI-модуль в веб-ГИС Geohub: инструмент для работы с геоданными

В веб-ГИС Geohub компании «Инногоетех» появился новый функционал — BI-модуль. С его помощью можно ускорить работу с геоданными и формировать дашборды и графики за несколько минут, и все это в одном окне.

С последними обновлениями веб-ГИС Geohub расширила возможности работы с геоданными для пользователей — в системе доступны инструменты AI и BI для сегментации и визуализации геоданных в разных отраслях.

ИИ-модуль помогает анализировать геоданные: определять границы вырубок, сельхозземель, объектов инфраструктуры и многое другое — прямо на карте.

BI-модуль необходим ГИС-специалистам и аналитикам в построении удобных графиков, диаграмм и дашбордов на основе загруженных слоев.

Возможности BI-модуля в веб-ГИС Geohub на примере лесного, городского, сельского хозяйств и природопользования.

Градостроительство — дашборды с данными о земельных участках и кадастровых данных; застройке (площади нарушений, график построек);

Лесное хозяйство — визуализация данных о вырубках, пожарах, и иных количественных показателях леса;

Сельское хозяйство — данные о площади культур, распахиваемых угодий, качественных показателей почвы;

Экология — графики динамики карьеров, водосборов, климатических изменений и др. данных.

«Во многих проектах подобные BI-инструменты создаются под конкретный запрос, например, для регионального геопортала. Это гибкий инструмент, который можно адаптировать под любые отрасли и нужды пользователей. Мы ожидаем, что текущая версия платформы с инструментами GIS, AI и BI будет закрывать базовые потребности для комфортной работы с геоданными», — отметил Алексей Миролюбов, руководитель разработки и развития продуктов в «Инногеотех».