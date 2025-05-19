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Доход авторов по новой программе монетизации «VK Видео» вырос в 6 раз

«VK Видео» подвела полугодовые итоги работы новой программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в 2024 г. В апреле 2025 г. средний доход блогеров увеличился в 5,7 раза по сравнению с апрелем 2024 г.

К новой модели монетизации подключено 80 тыс. авторов — независимых креаторов и профессиональных студий. Самые крупные выплаты пришлись на категории «Детский контент», «Игры», «Новости» и «Развлечения». Наибольшие выплаты авторам в этих категориях составили более 1 млн руб.

Контентная активность на платформе продолжает расти: с начала 2025 г. объем загрузок видео и постов увеличивается на 8% еженедельно, среднесуточное время просмотров к концу первого квартала выросло на 29% и достигло 3,17 млрд.

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