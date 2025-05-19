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«МегаФон» прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода

Тысячи жителей «Анкудиновского парка» теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости на всей территории жилого комплекса. Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты, благодаря чему улучшились параметры LTE-сигнала, а скорость в смартфонах пользователей теперь может достигать 100 Мбит/с. Такие показатели позволяют быстро загружать файлы и смотреть «тяжелый» видеоконтент онлайн в максимальном качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жилой комплекс из более 30 высотных домов начали возводить 10 лет назад вблизи Нижнего Новгорода. Сейчас здесь живут уже 15 тыс. человек, построены две школы, детские сады, магазины и вся необходимая инфраструктура. С этого года жители деревни Анкудиновка стали нижегородцами, так как Кстовский район вошел в состав областного центра.

Жилой комплекс продолжает развиваться, следовательно, и цифровая активность абонентов увеличивается. Востребованность мобильного интернета подтверждает и статистика оператора – за последний год объем трафика вырос на 28%.

Для новых объектов связисты предусмотрели сразу три слоя LTE. Они обеспечивают широкую зону покрытия, увеличенную емкость сети и высокие скорости интернета.

«Новые микрорайоны потребляют интернет-трафик особенно активно: в молодых семьях многие работают онлайн, используют систему “умный дом”, пользуются различными цифровыми сервисами, общаются в мессенджерах с друзьями и близкими. Мы видим растущую нагрузку на сеть в таких локациях и оперативно развиваем телеком-инфраструктуру – модернизируем и строим новые базовые станции. После проведенных работ в ЖК “Анкудиновский парк” скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с, а качество сигнала стало более стабильным», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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