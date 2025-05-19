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«МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу

Жители донского региона активно наблюдают за спортивными новостями. С начала года специалисты «МегаФона» зафиксировали трехкратный рост ежемесячного трафика на популярные тематические интернет-ресурсы. Это стало известно после анализа обезличенных данных пользовательских обращений к 15 востребованным сайтам.

Согласно показателям big data оператора, в среднем ежемесячно на спортивные сайты из донского региона приходится около 35 ТБ данных. Если представить это в виде прямых трансляций в разрешении для смартфонов, то получится почти три тысячи эфиров. В дни значимых соревнований объём данных возрастает в 2,5 раза. Большинство жителей региона узнают новости на сайтах «Матч ТВ», Sports.ru и Сhampionat.com — именно на эти ресурсы идёт основной поток интернет-трафика донских фанатов.

Не забывают дончане и про посещение футбольных игр на «Ростов Арене». Так, с начала весны трафик в этой локации вырос на 26%. Однако во время матчей жители любят не только серфить в Сети, но и пользоваться голосовой связью. К маю они проговорили по телефону свыше 750 тыс. минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев.

«В Ростовской области футбол является неотъемлемой частью местной культуры. Мы как оператор поддерживаем спортивный интерес наших абонентов. "Ростов Арена" оснащена стабильным мобильным интернетом со скоростью до 140 Мбит/с. Это позволяет не только беспрепятственно проходить на трибуны по системе идентификации Fan ID, но и пересматривать долгожданные голы во время матча и оперативно делиться видеосъемкой с друзьями», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

С 2022 г. «МегаФон» является партнёром по оказанию услуг связи на футбольных матчах и стадионе в целом. В том числе интегрирует яркие активности для футбольных фанатов, организует конкурсы и укрепляет спортивный дух в регионе.

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